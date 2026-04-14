ผู้ว่าฯ กทม.แถลงภาพรวมสงกรานต์กรุงเทพฯ พบเข้า-ออกพื้นที่ 1.6 แสนครั้ง

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และพล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงสรุปสถานการณ์เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2569 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า ภาพรวมสถานการณ์คึกคักเป็นพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ถนนสีลมที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานหนาแน่นกว่าปีที่ผ่านมา อย่างเห็นได้ชัด
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบผ่านระบบกล้อง AI พบว่า มีจำนวนผู้เข้าออกพื้นที่สูงถึง 160,000 ครั้ง ซึ่งทำลายสถิติจากปีที่ผ่านมา ที่ยอดสูงสุดประมาณ 100,000 คน
อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงบ่ายถนนสีลมพบปัญหาคนหนาแน่นจนล้นออกไปบริเวณช่องทางฉุกเฉิน (Emergency Lane) ทำให้ช่องทางฉุกเฉินมีปัญหา ศูนย์ BMA Command Center ได้สั่งการแก้ไขสถานการณ์ทันที ด้วยการหยุดกิจกรรมชั่วคราวประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อจัดระเบียบใหม่ จนสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ
