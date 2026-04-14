สงกรานต์สีลมคึกคัก! นทท.แห่เข้าพื้นที่เล่นน้ำเนืองแน่น พร้อมเว้นช่องกันเหตุฉุกเฉิน

บรรยากาศงานสงกรานต์บนถนนสีลม ช่วงบ่ายวันนี้ (14 เม.ย.) เป็นไปอย่างคึกคัก หลังจากเริ่มปิดถนนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมเล่นน้ำเต็มที่ โดยตลอดเส้นทางมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเทศกิจประจำจุดอยู่เป็นระยะ เพื่อคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
ขณะเดียวกัน ยังมีการเข้มงวดในการเว้นช่องทางฉุกเฉิน 1 ช่องจราจรตลอดพื้นที่จัดงาน เพื่อให้มั่นใจว่า หากเกิดเหตุไม่คาดคิด เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที ท่ามกลางคลื่นมหาชนที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย
ขณะเดียวกัน ยังมีการเข้มงวดในการเว้นช่องทางฉุกเฉิน 1 ช่องจราจรตลอดพื้นที่จัดงาน เพื่อให้มั่นใจว่า หากเกิดเหตุไม่คาดคิด เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที ท่ามกลางคลื่นมหาชนที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย