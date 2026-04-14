เล่นน้ำสงกรานต์ถนนข้าวสารยังคึกคัก! ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวสาร วันที่ 2 ยังคึกคักต่อเนื่อง มีประชาชน ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากทยอยเดินทางเข้ามาสมทบ เพื่อร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างไม่ขาดสาย
ขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยนั้น ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการวางจุดคัดกรองอย่างเข้มงวด รวมถึงมีการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอยู่ตามจุดต่างๆ เพื่อคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยและสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางมาเล่นน้ำในวันที่สองอย่างใกล้ชิด โดยภาพรวมเหตุการณ์ทั่วไปยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลัง
