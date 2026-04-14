ท่าเทียบเรือเกาะช้างแน่นขนัด! คิวรถ นทท.รอกลับหลังหยุดสงกรานต์ยาวกว่า 3 กม.

บรรยากาศที่บริเวณท่าเทียบเรือเฟอร์รี่อ่าวสับปะรด บ้านคลองสน ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ช่วงบ่ายวันนี้ (14 เม.ย.) มีปริมาณรถหนาแน่น ซึ่งเต็มไปด้วยรถยนต์ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10-13 เมษายน 2569
สำนักงานเจ้าท่าตราด รายงานว่า จำนวนรถยนต์ที่ลงไปท่องเที่ยวในเกาะช้างมี 6,064 คัน นักท่องเที่ยวไปเกาะช้าง 53,376 คน และหากรวมเกาะกูด เกาะหมากด้วย จะรวมเป็น 85,565 คน ทำให้การเดินทางกลับวันนี้ มีรถยนต์จำนวนมากรอลงเรือเฟอร์รี่ที่ท่าเรืออ่าวสับปะรดจำนวนกว่า 500 คัน และต้องต่อแถวยาว ซึ่งเวลา 12.30 น. ที่ผ่านมา ท้ายแถวยาวไปถึงศาลเจ้าพ่อซุ้มหมู ที่ห่างจากท่าเรือประมาณ 3.5 กิโลเมตร
ทั้งนี้ พ.ต.อ.กฤษดา มินทร์เสน ผกก.สภ.เกาะช้าง สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเกาะช้างเข้าอำนวยความสะดวก และดูแลความเรียบร้อย เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีการฝ่าฝืนและแซงคิวจนเกิดความขัดแย้งขึ้น จึงแจ้งให้นักท่องเที่ยวทุกคนให้ใจเย็น และรอการลงเรือ เนื่องจากได้ประสานไปกับผู้ประกอบการแล้ว จะนำเรือเฟอร์รี่จากฝั่งแหลมงอบมารับทันทีที่ถีงฝั่ง และพร้อมตีเรือเฟอร์รี่เปล่ามารับ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น
