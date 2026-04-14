ผู้จัดงาน S2O รับปากลดระดับเสียงไม่เกิน 70 เดซิเบล หลังถูกร้องเรียนเสียงดัง

นายสมบัติ เครือกีรติธรรม ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง เปิดเผยถึงการตรวจวัดระดับเสียงจากการจัดงาน S2O หลังได้รับการร้องเรียนว่าเสียงดัง ว่า มีการประชุมของสำนักงานเขตห้วยขวาง และสน.ห้วยขวาง จะต้องให้ทางผู้จัดงานปรับลดเสียง เพื่อไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อไป
ทั้งนี้ ผู้จัดงานได้แจ้งการใช้เสียงกับทาง สน.ห้วยขวาง และ สนข.แล้วว่า ระดับเสียงจะไม่เกิน 70 เดซิเบล ซึ่งทางเขตได้ให้เจ้าหน้าที่ลงตรวจบางจุดยังเกิน 71-72 เดซิเบลอยู่ จึงได้แจ้งให้ผู้จัดงานลดเสียงให้ไม่เกินมาตรฐาน
