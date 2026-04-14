UN ตัดพ้อนานาชาติเมินเฉยวงจรโหดร้ายในซูดาน ลามเป็นวิกฤตพลัดถิ่น-อดอยากครั้งใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14 เม.ย. ว่า เจ้าหน้าที่สหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น กล่าวตัดพ้อ หลังนานาชาติเมินเฉยต่อวงจรความโหดร้ายในซูดาน ขณะที่สงครามกลางเมืองดำเนินมาใกล้จะครบ 3 ปีแล้ว

ทั้งนี้ ความขัดแย้งในซูดานคร่าชีวิตผู้คนไปหลายหมื่นคน ทำให้ผู้คนกว่า 11 ล้านคน ต้องพลัดถิ่น และก่อให้เกิดสิ่งที่สหประชาชาติ (ยูเอ็น) อธิบายว่า เป็นวิกฤตการพลัดถิ่น และความอดอยากครั้งใหญ่ที่สุดในโลก