ธนชาตประกันภัยร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 10-16 เม.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ธนชาตประกันภัยร่วมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ คุมเข้ม 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2569  โดยมอบ 2 ความคุ้มครองให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

นอกจากนี้ ยังร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) รณรงค์สงกรานต์นี้ ดื่มไม่ขับ คนข้างหลังเป็นห่วง และยังได้ร่วมกับ คปภ. ขับเคลื่อนการส่งเสริมการประกันภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด สงกรานต์สุขกายใจ เดินทางปลอดภัย ให้ประกันภัยร่วมดูแล