กัมพูชาแถลงประท้วงไทยยึดแหล่งมรดกวัฒนธรรมหลายแห่งผิดกฎหมาย

กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชา ออกคำแถลงประท้วงอย่างรุนแรง โดยอ้างว่ากองกำลังทหารของไทยได้เข้ายึดครองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของกัมพูชาหลายแห่ง โดยผิดกฎหมาย
คำแถลงระบุว่า กระทรวงฯ ยืนยันการคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการปรากฎตัวของเจ้าหน้าที่ไทยในสถานที่ต่างๆ รวมถึงปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาควาย ปราสาทคนา และสถานที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในดินแดนอธิปไตยของกัมพูชา
กระทรวงฯ ยังแสดงความกังวลต่อกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ในพื้นที่ที่อ้างถึง รวมถึงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน การติดตั้งรูปปั้น โดยกระทรวงฯ เตือนว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการสร้างข้อเท็จจริงที่สำเร็จแล้วไม่สามารถย้อนกลับได้ และเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของกัมพูชา การจัดการเยี่ยมชมและกิจกรรมสาธารณะในสถานที่ต่างๆ ถือเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
คำแถลงของกัมพูชายังอ้างว่าการกระทำเหล่านี้ละเมิดกรอบกฎหมายหลายอย่าง ทั้งสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยาม 1907 แผนที่แสดงเขตแดนที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงต่างๆ เช่นบันทึกความเข้าใจปี 2000 และข้อกำหนดปี 2003 นอกจากนี้ ยังอ้างถึงการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติ อนุสัญญากรุงเฮก และหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ กัมพูชาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติกิจกรรมทั้งหมด ถอนกำลังพลและอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ทันที และเรียกร้องให้เคารพอธิปไตยของกัมพูชาอย่างเต็มที่
