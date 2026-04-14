รอง ผบ.ตร.ขอบคุณ ปชช.รักษาวินัยจราจรช่วงสงกรานต์ ลดอุบัติเหตุได้กว่า 25%

พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมกันรักษาวินัยจราจร ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท และร่วมรักษากฎจราจร ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 นี้ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา กว่า 25 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือของประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และการบังคับใช้กฎหมายจราจร มีส่วนสำคัญในการลดพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนน ส่งผลให้อุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลงอย่างเป็นรูปธรรม