ขร.เผยภาพรวมเดินทางระบบรางวันที่ 4 ช่วงสงกรานต์ ปชช.ใช้บริการกว่า 1.2 ล้านคน/เที่ยว

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยข้อมูลภาพรวมการเดินทางด้วยระบบราง ประจำวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันที่สี่ ของแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ของกระทรวงคมนาคม (ระหว่างวันที่ 10–19 เมษายน 2569) พบว่า บรรยากาศการเดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นไปอย่างเนืองแน่น ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากใช้บริการระบบรถไฟฟ้าเพื่อเดินทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ในจุดต่าง ๆ ส่งผลให้มีปริมาณการเดินทางระบบรางรวมทั้งสิ้น 1,231,412 คนต่อเที่ยว สูงกว่าประมาณการร้อยละ 13.38
ทั้งนี้ เน้นย้ำเป็นพิเศษถึงการให้บริการระบบรถไฟฟ้าในเขตเมืองที่มีคลื่นมหาชนหนาแน่น โดยกำชับให้ผู้ให้บริการทุกสายคุมเข้มมาตรการบริหารจัดการฝูงชน (Crowd Control) อย่างรัดกุม โดยเฉพาะสถานีที่เป็นจุดหมายปลายทางของการเล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อจัดระเบียบการเข้า-ออก และระบายความแออัดอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เน้นย้ำเป็นพิเศษถึงการให้บริการระบบรถไฟฟ้าในเขตเมืองที่มีคลื่นมหาชนหนาแน่น โดยกำชับให้ผู้ให้บริการทุกสายคุมเข้มมาตรการบริหารจัดการฝูงชน (Crowd Control) อย่างรัดกุม โดยเฉพาะสถานีที่เป็นจุดหมายปลายทางของการเล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อจัดระเบียบการเข้า-ออก และระบายความแออัดอย่างมีประสิทธิภาพ