ฝุ่น PM2.5 ยังวิกฤต! พบเกินค่ามาตรฐาน 39 จังหวัด เว้นภาคใต้ อากาศดีมาก

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในประเทศวันนี้ (14 เม.ย.) พบว่า ภาพรวมปริมาณฝุ่น PM2.5 ยังเกินค่ามาตรฐานใน 39 จังหวัด ได้แก่จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.ระยอง จ.บึงกาฬ จ.หนองคาย จ.เลย จ.อุดรธานี จ.นครพนม จ.หนองบัวลำภู จ.สกลนคร จ.มุกดาหาร จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด จ.อำนาจเจริญ จ.ชัยภูมิ จ.ยโสธร และ จ. อุบลราชธานี
ทั้งนี้ ภาคเหนือ พบเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 56.7 – 228.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 25.8 – 196.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 23.3 – 60.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15.8 – 40.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมภาคใต้ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 11.7 – 21.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
