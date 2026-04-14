กรมคุมประพฤติเผยคดีเมาแล้วขับช่วงสงกรานต์ 4 วัน ยอดพุ่งกว่า 3,000 คดี

ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยผลการติดตามสถานการณ์คดีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ว่า วันที่ 13 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการดำเนินมาตรการควบคุมเข้มข้น พบว่า มีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติรวมทั้งสิ้น 1,544 คดี แบ่งออกเป็น คดีขับรถในขณะเมาสุรา จำนวน 1,463 คดี คิดเป็นร้อยละ 94.7 คดี ขับรถประมาท จำนวน 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.1 คดีขับเสพ จำนวน 79 คดี คิดเป็นร้อยละ 5.1 และคดีขับซิ่ง จำนวน 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.1
ขณะที่ยอดคดีสะสมตลอด 4 วัน (10-13 เม.ย. 69) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,294 คดี แบ่งเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 3,076 คดี คิดเป็นร้อยละ 93.4 คดีขับรถประมาท จำนวน 4 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.1 คดีขับเสพ จำนวน 213 คดี คิดเป็นร้อยละ 6.47 และคดีขับซิ่ง จำนวน 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.03 ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 317 คดี 2.จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 276 คดี และ 3.จังหวัดนนทบุรี จำนวน 266 คดี
ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติให้ความสำคัญกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จึงมีมาตรการเชิงรุก โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้แนวคิด ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ และ คุมประพฤติร่วมสร้างสังคมปลอดภัย ลดอุบัติภัยทางถนน อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งนำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมทำงานบริการสังคมในจุดบริการประชาชน จำนวน 9 จุด มีผู้เข้าร่วม 345 ราย รวมถึงกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุ จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 13 ราย และการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรและโทษภัยของแอลกอฮอล์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิดให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 23 ราย
