ผู้แทนหน่วยงานบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (14 เม.ย. 69) เวลา 10.00 น. ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง บริษัท เจ้าสัวกรุงลงกา 519 จำกัด ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดพระบรมธาตุสวี วัดมงคลพุการาม กรุงเทพมหานคร วัดสำปะซิว วัดไชยนาวาส จ.สุพรรณบุรี วัดป่าศรีสุราษฎร์ จ.มหาสารคาม วัดเขาดิน วัดถ้ำฤๅษี วัดเทพคีรีวงกต จ.ชุมพร วัดสีกุก จ.พระนครศรีอยุธยา วัดโปรดเกศเชษฐาราม จ.สมุทรปราการ ที่สวดพระพุทธมนต์
ช่วงเวลา 14.30 น. บริษัท ด๊อกเตอร์ เชน เซอร์เจอรี ฮอสพิทอล จำกัด คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร วัดบางเกาะเทพศักดิ์ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร วัดคู้ธรรมสถิตย์ วัดบางประจัน วัดประชา จ.สมุทรสงคราม วัดน่วมกานนท์ วัดบางกระเจ้า วัดธรรมโชติ วัดวิสุทธาราม จ.สมุทรสาคร สวดมาติกาและสดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
รอบเวลา 17.00 น. ครอบครัวพันธุ์นิธิ และครอบครัวคงพัฒนะโยธิน ร้านสิริวรรณเครื่องหมาย ครอบครัวเทียนประทุม บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระสงฆ์จากวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร พระสงฆ์ใน จ.ชัยนาท ได้แก่ วัดพระบรมธาตุ วัดทรงเสวย วัดโคกดอกไม้ วัดโคกโตนด วัดบ้านกลำ วัดดักคะนน วัดศรีวิชัยวัฒนาราม สวดมาติกาและสดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา 19.00 น. นางสมจิต เทวกุล ณ อยุธยา และคณะ สมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทย เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระสงฆ์จากวัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร และวัดพระบรมธาตุ จ.ชัยนาท สวดพระอภิธรรม อีกทั้ง พสกนิกรทุกหมู่เหล่า คณะบุคคล เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.
