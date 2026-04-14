2 สส.สหรัฐฯ ไขก๊อก! เซ่นปมอื้อฉาว - ล่วงละเมิดทางเพศ ทำพรรคสั่นคลอน

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14 เม.ย. ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ 2 คน ลาออกเมื่อวานนี้ (13 เม.ย.) ขณะที่อีก 1 คน อาจถูกขับออกจากสภา เนื่องจากเรื่องอื้อฉาวหลายเรื่อง ที่สั่นคลอนทั้งสองพรรค และทำให้สภาผู้แทนราษฎรปั่นป่วน
นายเอริค สวาลเวลล์ สส.พรรคเดโมแครตจากรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งได้ยุติการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการรัฐไปแล้ว ประกาศลาออกจากสภาคองเกรสในวันจันทร์ (13 เม.ย.) ผ่านทางเอ็กซ์ หลังผู้หญิงหลายคนกล่าวหาว่าเขาล่วงละเมิดทางเพศ หรือประพฤติผิดทางเพศ
