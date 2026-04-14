รถไฟขอนแก่นแนะผู้โดยสารเผื่อเวลา เหตุเส้นทางปรับเดินรถ-ปิดถนนเล่นสงกรานต์

วันนี้ (14 เม.ย.) นายทำเนียบ สุขสันต์ นายสถานีรถไฟขอนแก่น เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เส้นทางสายขอนแก่น-กรุงเทพอภิวัฒน์ ตั๋วโดยสารถูกจองเต็มแล้วทุกขบวนไปจนถึงวันที่ 16 เมษายน 2569 ทั้งเที่ยวขาไปและขากลับ แต่เนื่องจากเส้นทางการเล่นสงกรานต์ในพื้นที่เมืองขอนแก่น มีการปรับเส้นทางการเดินรถเป็นทางเดียว ตั้งแต่ถนนรื่นรมย์มาจนถึงถนนรถไฟ ส่งผลให้ผู้โดยสารที่ใช้เส้นทางถนนเลียบทางรถไฟ ทั้งฝั่งวัดวุฒราราม และตามแนวเส้นทาง รร.แก่นนครวิทยาลัย หรือชุมชนรถไฟ ไม่สามารถที่จะเลี้ยวมาสถานีรถไฟได้ บางคนต้องขนสัมภาระเดินฝ่าการเล่นน้ำ และบางคนไม่สามารถมาทำการโดยสารได้ทัน จึงขอให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางด้วยขบวนรถรถไฟในช่วงเย็น จนถึงช่วงดึกทุกขบวน เผื่อเวลาการเดินทางให้เร็วขึ้น เพื่อจะได้เดินทางขึ้นรถไฟทันตามตารางการเดินทาง