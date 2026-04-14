วัดอรุณราชวรารามอัญเชิญ "หลวงพ่อแจ้ง (จำลอง)" ให้ ปชช.สรงน้ำวันสงกรานต์

พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญ “หลวงพ่อแจ้ง (จำลอง)” ลงไปประดิษฐาน ณ ลานหญ้าหน้าพระพุทธปรางค์ ประกอบพิธีสรงน้ำตามจารีตประเพณี เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมา
พิธีดังกล่าวเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามจารีตโบราณ มีความหมายถึงการชำระล้างกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องใส พร้อมทั้งแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย และบรรพชนผู้มีพระคุณ
