เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธนำวิถี-ขีปนาวุธต้านเรือรบรุ่นใหม่ ยกระดับป้องกัน ปท.

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 14 เม.ย. ว่า สำนักข่าวกลางเกาหลี (เคซีเอ็นเอ) กระบอกเสียงของรัฐบาลเปียงยาง รายงานว่า นายคิม จอง-อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ลงพื้นที่แห่งหนึ่งในประเทศ เพื่อกำกับการทดสอบขีปนาวุธนำวิถีเชิงยุทธศาสตร์และขีปนาวุธต่อต้านเรือรบรุ่นใหม่ ซึ่งยิงออกจากเรือพิฆาตโช-ฮยอน
ทั้งนี้ ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือควบคุมการทดสอบขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์และต่อต้านเรือรบรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการยิงจากเรือพิฆาต ด้านนักวิเคราะห์มองว่า รัฐบาลเปียงยางใช้บทเรียนจากสงครามอิหร่านเป็นอุทาหรณ์ ยกระดับการป้องกันประเทศ
