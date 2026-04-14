ปิดพักแรม "บ้านกร่าง" ชั่วคราว! ตั้งแต่ 14 เม.ย.นี้ หลังแล้งหนักน้ำลดไม่เอื้อต่อกิจกรรม

นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า ด้วยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้รับแจ้งจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ 4 (บ้านกร่าง) ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้เพื่อบริการนักท่องเที่ยวลดลง ส่งผลให้น้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และไม่เอื้อต่อกิจกรรมนันทนาการพักผ่อนหย่อนใจ
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พิจารณาแล้ว เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดต่อนักท่องเที่ยว และเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จึงขอปิดการพักแรมในแหล่งท่องเที่ยวบ้านกร่างเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2569 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ และจะแจ้งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง
