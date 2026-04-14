รมว.กษ.เตรียมชง ครม.เห็นชอบชื่อ ขรก.การเมืองช่วยงานรัฐมนตรี

นายสุริยะ จึงรุ่งเรือกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอชื่อต่อคณะรัฐมนตรี ที่มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง เพื่อช่วยงานรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย
ทั้งนี้ ได้ให้แต่ละคนกรอกประวัติ เพื่อนำให้หน่วยงานราชการตรวจคุณสมบัติเช่นเดียวกับบรรดารัฐมนตรี โดยคาดว่ารายชื่อดังกล่าวจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในสัปดาห์แรก หลังหยุดเทศกาลสงกรานต์ หรือสัปดาห์ถัดจากนั้น โดยรายชื่อข้าราชการการเมืองที่จะมาช่วยที่กระทรวงเกษตรฯ ประกอบด้วย นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เป็นเลขานุการ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย อดีตผู้สมัคร สส.นครสวรรค์ เป็นที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์
