ราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นราว 4% หลังสหรัฐฯ เริ่มปิดล้อมเรือจากอิหร่าน

สถานการณ์ราคาน้ำมันโลก ขยับขึ้นราว 4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวานนี้ (13 เม.ย.) หลังกองทัพสหรัฐฯเริ่มปิดล้อมเรือที่แล่นออกจากท่าเรือต่างๆ ของอิหร่าน สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 2.51 ดอลลาร์ ปิดที่ 99.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่ง มอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 4.16 ดอลลาร์ ปิดที่ 99.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ทั้งนี้ แม้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านพังครืนลง แต่ราคาทองคำปรับลด ตามแรงกดดันการแข็งค่าของดอลลาร์และความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับเงินเฟ้อ ที่อาจส่งผลกระทบต่อแนวโร้มปรับลดดอกเบี้ยในอนาคต โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 20 ดอลลาร์ หรือ 0.4 % ปิดที่ 4,767.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
