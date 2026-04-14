อุตุฯ เตือนไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน 16-20 เม.ย.นี้

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ (14 เม.ย.) ว่า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน เนื่องจากความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ขณะที่ลมใต้พัดปกคลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน
สำหรับภาคใต้ มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย
ทั้งนี้ ช่วงวันที่ 16-20 เมษายน 2569 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน จากนั้น ภาคตะวันออก ด้านตะวันออกของภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง จะได้รับผลกระทบ ในระยะถัดไป เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด
