นายกฯ เปิดงานสืบสานประเพณีมหาสงกรานต์ถนนข้าวสุก @ อ่างทอง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา เป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีมหาสงกรานต์ถนนข้าวสุก @ อ่างทอง ที่ลานกิจกรรมหน้าวัดลาดเป็ด ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โดยมีนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีชมการแสดงรื่นฤดีนฤมิตร โดยนายภราดร ได้กล่าวต้อนรับ ช่วงหนึ่งได้อวยพรนายกฯ ว่า ขอเป็นกำลังใจให้นายกฯ และให้ใช้สติปัญญาทั้งหมดที่นายกฯมี เพื่อฟันฝ่ากับวิกฤตพลังงาน ประคับประคองช่วยคนไทยทั้งประเทศให้อยู่กับสถานการณ์ได้อย่างมั่นคง
