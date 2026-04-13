ปลัด กทม.เผยภาพรวมสงกรานต์กรุงเทพฯ ปชช.ร่วมกิจกรรมคึกคักกว่า 6 แสนคน

นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภาพรวมสถานการณ์เทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2569 โดยระบุว่า จากการติดตามข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ทั่วกรุงเทพฯ พบว่า มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก โดยเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2569 มีผู้เข้าร่วมงานในจุดไฮไลต์รวม 558,561 คน และมียอดสะสมจากทั่วกรุงเทพฯ จำนวน 603,760 คน
สำหรับ 6 สถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ยอดนิยมสูงสุดในกรุงเทพฯ ปี 2569 ได้แก่
1.งานสงกรานต์สยาม 2569 (สยามสแควร์) มีผู้ร่วมกิจกรรมสูงสุด จำนวน 183,544 คน
2.ถนนสีลม (Silom Songkran Splash Out with Thai Culture) จำนวน 162,583 คน
3.ICONSIAM THAICONIC Songkran Celebration 2026 จำนวน 102,000 คน
4.S2O Land Bangkok 2026 (ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง) จำนวน 42,202 คน
5.บรรทัดทอง Water Street 2026 จำนวน 20,538 คน
6.ถนนข้าวสาร จำนวน 20,000 คน
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้ติดตามสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน โดยจัดเก็บพร้อมรายงานปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ในวันที่ 12 เม.ย. 2569 มีปริมาณขยะรวม 58.65 ตัน แบ่งเป็น ขยะทั่วไป 46.38 ตัน (79.08%) ขยะรีไซเคิล 2.66 ตัน (4.54%) ขยะเศษอาหาร 9.61 ตัน (16.38%) โดยพื้นที่ที่มีปริมาณขยะสูงสุด ได้แก่ ถนนสีลม เขตบางรัก ขยะทั่วไป 25.96 ตัน รองลงมา ได้แก่ ไอคอนสยาม เขตคลองสาน ขยะทั่วไป 6.5 ตัน ลาน อสมท. เขตห้วยขวาง ขยะทั่วไป 4.21 ตัน คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เขตราชเทวี ขยะทั่วไป 3.42 ตัน สยามสแควร์ เขตปทุมวัน ขยะทั่วไป 1.94 ตัน และเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน ขยะทั่วไป 0.95 ตัน ตามลำดับ
