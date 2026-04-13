ทสจ.อุดรฯ สั่งเฝ้าระวังไฟป่าต่อเนื่อง หวั่นปะทุลามถึงวิหารวัดป่าภูก้อน

วันนี้ (13 เม.ย.) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุดรธานี (ทสจ.อุดรธานี) เปิดเผยว่า ได้รายงานต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงสถานการณ์ไฟป่าบริเวณวัดป่าภูก้อน อ.นายูง จ.อุดรธานี ซึ่งเมื่อเวลา 15.00 น. นายราชันย์ ซุ้นฮั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายภาวิช บุญภัทดอนซุยแป นายอำเภอนายูง นายมานพ เพ็งพูน ผอ.ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า นายไพรินทร์ วงศ์วันดี ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.10 และตน ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่า บริเวณวัดป่าภูก้อน ซึ่งลุกลามตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน ต่อเนื่องมา ไฟไหม้ลุกลามเข้ารอบพื้นที่วิหารในพื้นที่ส่วนนี้ควบคุมสถานการณ์ไฟได้
อย่างไรก็ตาม สภาพพื้นที่สูงชันเป็นหน้าผาลึก ยากต่อการเข้าไปดับในพื้นที่ แต่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง เพื่อควบคุมการปะทุไฟขึ้นอีกครั้ง
