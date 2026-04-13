โฆษก สตช.นำทีมตรวจเข้มงานสงกรานต์สีลม ยังไม่พบแต่งวาบหวิว-ล่วงละเมิดผู้อื่น

วันนี้ (13 เม.ย.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง จตช. ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ ผบก.อก.สอท. พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.4 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์สีลม ประจำปี 2569
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเข้มงวด ครอบคลุมพื้นที่จัดงานทั่วประเทศกว่า 1,100 แห่ง โดยเป็นงานขนาดใหญ่กว่า 90 แห่ง สำหรับพื้นที่ถนนสีลม ซึ่งเป็นจุดเล่นน้ำสำคัญ มีการบูรณาการกำลังจากตำรวจนครบาล ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจไซเบอร์ รวมถึงจัดกำลังตำรวจหญิงกว่า 30 นาย และชุดสุนัขตำรวจร่วมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ในปีนี้ ยังไม่พบการแต่งกายวาบหวิว หรือไม่เหมาะสมอย่างชัดเจน หากพบเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลัก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลให้ภาพรวมการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม อีกทั้งยังไม่กังวลต่อสถานการณ์ฝูงชนจำนวนมาก เนื่องจากมีการจัด “เซอร์วิสเลน” เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่และรถฉุกเฉิน พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนเล่นน้ำอย่างปลอดภัย ไม่ล่วงละเมิดผู้อื่น และไม่กระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยสถิติการบังคับใช้กฎหมายพบว่า มีการจับกุมผู้กระทำผิดเมาแล้วขับแล้วกว่า 6,000 ราย และจับกุมผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเกินกำหนดกว่า 40,000 ราย ส่งผลให้อุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเข้มงวด ครอบคลุมพื้นที่จัดงานทั่วประเทศกว่า 1,100 แห่ง โดยเป็นงานขนาดใหญ่กว่า 90 แห่ง สำหรับพื้นที่ถนนสีลม ซึ่งเป็นจุดเล่นน้ำสำคัญ มีการบูรณาการกำลังจากตำรวจนครบาล ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจไซเบอร์ รวมถึงจัดกำลังตำรวจหญิงกว่า 30 นาย และชุดสุนัขตำรวจร่วมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ในปีนี้ ยังไม่พบการแต่งกายวาบหวิว หรือไม่เหมาะสมอย่างชัดเจน หากพบเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลัก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลให้ภาพรวมการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม อีกทั้งยังไม่กังวลต่อสถานการณ์ฝูงชนจำนวนมาก เนื่องจากมีการจัด “เซอร์วิสเลน” เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่และรถฉุกเฉิน พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนเล่นน้ำอย่างปลอดภัย ไม่ล่วงละเมิดผู้อื่น และไม่กระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยสถิติการบังคับใช้กฎหมายพบว่า มีการจับกุมผู้กระทำผิดเมาแล้วขับแล้วกว่า 6,000 ราย และจับกุมผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเกินกำหนดกว่า 40,000 ราย ส่งผลให้อุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา