สงกรานต์สยามสแควร์คึกคัก! ชาวไทย-ตปท.ทยอยเข้าพื้นที่เล่นน้ำต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

บรรยากาศการสาดน้ำสงกรานต์ที่สยามสแควร์ เป็นไปด้วยความคึกคัก ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ (13 เม.ย.) มีประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่กันอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัด และการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ซึ่งกิจกรรมเล่นน้ำของสยามสแควร์จะสิ้นสุดในช่วงเวลา 22.00 น.