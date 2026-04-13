อาเซียนห่วงสหรัฐฯ ปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ เพิ่มความตึงเครียดตะวันออกกลาง

วันนี้ (13 เม.ย.) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การต่างประเทศ แถลงผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน สมัยพิเศษ เกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ผ่านระบบออนไลน์ ว่า การประชุมครั้งนี้ได้หารือกันถึงแนวทางการรับมือของอาเซียนต่อผลกระทบในสถานการณ์ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงาน และอาหาร รวมถึงการเตรียมความพร้อม ในการสร้างกลไกการทำงานของอาเซียนให้เข้มแข็ง ในการรับมือต่อสถานการณ์เร่งด่วน พร้อมออกแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เพื่อแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ตะวันออกกลาง ที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการทางการทูตต่อไป และไทยได้ยืนยันให้ทุกฝ่ายทั้งอิหร่าน และสหรัฐอเมริกา ฯลฯ เคารพกติการะหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินเรือด้วยความปลอดภัยผ่านช่องแคบที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งประเทศไทยคาดหวังต่อจุดยืนนี้มาก และได้เรียกร้องอย่างชัดเจน เพราะเป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน ที่ต้องอาศัยการเดินเรือขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยตรง รวมถึงยังเป็นหลักการระหว่างประเทศด้วย
นายสีหศักดิ์ กล่าวอีกว่า ประเทศไทยเป็นห่วงว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกา และอิหร่าน ที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ ซึ่งตนเข้าใจว่า สถานการณ์มีความซับซ้อน การเจรจาต้องมากกว่า 1 ครั้ง จึงหวังว่า ทุกฝ่ายจะยังใช้ความพยายามทางการทูตในการแก้ไขสถานการณ์ต่อไป
สำหรับอาเซียนเป็นห่วงที่สหรัฐอเมริกาจะใช้กองทัพเรือปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งจะเพิ่มความตึงเครียดและความขัดแย้ง อาเซียนจึงขอให้ทั้งสหรัฐอเมริกา อิหร่าน และอิสราเอล พยายามมุ่งหน้าสู่การเจรจา เพื่อลดความตึงเครียด และความรุนแรง เพื่อนำไปสู่สันติภาพ
นายสีหศักดิ์ กล่าวอีกว่า ประเทศไทยเป็นห่วงว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกา และอิหร่าน ที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ ซึ่งตนเข้าใจว่า สถานการณ์มีความซับซ้อน การเจรจาต้องมากกว่า 1 ครั้ง จึงหวังว่า ทุกฝ่ายจะยังใช้ความพยายามทางการทูตในการแก้ไขสถานการณ์ต่อไป
สำหรับอาเซียนเป็นห่วงที่สหรัฐอเมริกาจะใช้กองทัพเรือปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งจะเพิ่มความตึงเครียดและความขัดแย้ง อาเซียนจึงขอให้ทั้งสหรัฐอเมริกา อิหร่าน และอิสราเอล พยายามมุ่งหน้าสู่การเจรจา เพื่อลดความตึงเครียด และความรุนแรง เพื่อนำไปสู่สันติภาพ