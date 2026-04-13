"เทพไท" ชี้้ "มาร์ค" ให้ "วีระพงษ์" เลือกลาออก ปชป.หรือร่วมงาน "ศุภจี" เพราะทำการเมืองมีหลักการ

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีกระแสข่าว นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ทาบทามนายวีระพงษ์ ประภา รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วมทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจ จนทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวทางสื่อโซเชียล ที่วิพากษ์วิจารณ์กันไป และจับตาดูความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ และ นายวีระพงษ์ ในที่สุด นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ Facebook บอกว่าเรื่องนี้ได้รับทราบมาแล้ว และนำเสนอให้ นายวีระพงษ์ ตัดสินใจว่า ถ้าเลือกเป็นที่ปรึกษาให้กับนางศุภจี ก็ต้องลาออกจากการเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ด้วย ต่อมานายวีระพงษ์ได้โพสต์ Facebook และเปิดเผยใบลาออกจากรองหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โดยให้เหตุผลความจำเป็นที่จะต้องทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย แม้ว่ายังผูกพันกับนายอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ ด้วยอุดมการณ์ ซึ่งนายวีระพงษ์เป็นชาวหาดใหญ่ โดยพื้นฐานของครอบครัวมีความผูกพันกับพรรคประชาธิปัตย์เป็นเบื้องต้น
ทั้งนี้ กรณีที่นายอภิสิทธิ์ได้แสดงความเห็นให้นายวีระพงษ์ได้เลือกว่าจะอยู่กับประชาธิปัตย์ หรือจะไปช่วยงานนางศุภจีนั้น มาจากพรรคประชาธิปัตย์และตัวนายอภิสิทธิ์เอง ทำการเมืองแบบมีหลักการ และยึดหลักบาป 7 ประการของมหาตมะ คานธี ที่สอนหลาน โดยเฉพาะข้อที่ 7 คือ เล่นการเมืองโดยปราศจากหลักการ ทำให้นายอภิสิทธิ์ยื่นข้อเสนอให้กับนายวีระพงษ์ได้พิจารณาตัดสินใจ
