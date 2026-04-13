นายกฯ ลงพื้นที่จุดบริการฯ ปชช.ช่วงสงกรานต์ที่จันทบุรี ย้ำดื่มไม่ขับ ง่วงแล้วต้องพัก

วันนี้ (13 เม.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมด้วย นางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา ลงพื้นที่จุดบริการประชาชนเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2569 บริเวณเทศบาล ต.พลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมี สส.จันทบุรี พรรคภูมิใจไทย ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบสิ่งของ พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกล่าวย้ำว่า ดื่มไม่ขับ เมาห้ามขับ ง่วงแล้วต้องพักอย่าฝืนขับรถ
นายกฯ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ ว่า ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกันจัดจุดบริการประชาชนไว้ให้กับผู้เดินทางให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้บริเวณถนนสายหลัก ซึ่งจุดบริการเอาไว้ให้ข้อมูล รับแจ้งข้อมูล หรือไว้เป็นจุดพักมาแวะตามจุดบริการเหล่านี้ได้ ซึ่งมีของไว้บริการ ขนม นม เนยต่างๆ ตามสมควร ให้พี่น้องประชาชนแวะยืดเส้นยืดสาย ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดความเครียด ลดอาการง่วง
