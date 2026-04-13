ขบ.ตรวจความพร้อมรถโดยสารรับมือสงกรานต์ พบบกพร่อง 6 คัน ส่วน พขร.ไม่พบ

วันนี้ (13 เม.ย.) นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ขบ. ได้ดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 มีมาตรการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด, จุด Checking Point และ Rest Area รวม 219 จุด ทั่วประเทศ โดยเมื่อวันที่ 12 เมษายน ที่ผ่านมา ตรวจรถโดยสารสาธารณะแล้ว 16,008 คัน พบรถบกพร่อง 6 คัน ดำเนินการออกคำสั่งผู้ตรวจการแล้วทุกคัน ส่วนการตรวจความพร้อมพนักงานขับรถจำนวน 16,008 ราย ไม่พบพนักงานขับรถบกพร่อง
ส่วนผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก ด้วยระบบ GPS Tracking ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS 47,269 คัน พบการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด 167 คัน ผลตรวจสอบการใช้ความเร็วรถโดยสารและรถบรรทุก ด้วยกล้องเลเซอร์ บนถนนสายหลัก และสายรองทั่วประเทศ 2,231 คัน พบการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด 13 คัน ขบ. จะประสานผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับการใช้ความเร็ว ควบคู่กับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ส่วนผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก ด้วยระบบ GPS Tracking ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS 47,269 คัน พบการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด 167 คัน ผลตรวจสอบการใช้ความเร็วรถโดยสารและรถบรรทุก ด้วยกล้องเลเซอร์ บนถนนสายหลัก และสายรองทั่วประเทศ 2,231 คัน พบการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด 13 คัน ขบ. จะประสานผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับการใช้ความเร็ว ควบคู่กับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด