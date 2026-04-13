ปราสาทตาควายและเนิน 350 เปิดให้ ปชช.เข้าชมช่วงสงกรานต์ 13-16 เม.ย.นี้

วันนี้ (13 เม.ย.) ปราสาทตาควายและเนิน 350 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ มีการเปิดให้ประชาชนเข้าชมเป็นวันแรก ในวันนี้ (13 เม.ย.69) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หลังจากปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพื้นที่จากสถานการณ์การสู้รบ ระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2569 เวลา 09.00 - 15.00 น. เพื่อร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคล และเปิดโอกาสให้ประชาชนเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ชายแดน ด้วยการกราบนมัสการสมเด็จองค์ปฐม ขนาด 5 ศอก และชมอนุสาวรีย์นักรบกล้าเนิน 350 ด้วยการแต่งกายสุภาพและให้ปฏิบัติตามระเบียบของพื้นที่อย่างเคร่งครัดด้วย