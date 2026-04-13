ศปถ.สรุปอุบัติเหตุทางถนน 3 วัน ช่วงสงกรานต์ เกิด 515 ครั้ง เจ็บ 486 ตาย 95 คน

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) แถลงสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ประจำวันที่ 12 เมษายน 2569 พบว่า เกิดอุบัติเหตุ 171 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 169 คน ผู้เสียชีวิต 24 ราย
สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 3 วัน ของการรณรงค์ (10 – 12 เม.ย. 69) เกิดอุบัติเหตุรวม 515 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวม 486 คน ผู้เสียชีวิต รวม 95 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 30 จังหวัด ซึ่ง ศปถ. ได้กำชับจังหวัด และกรุงเทพมหานครบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย ไม่จำหน่ายให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เด็ดขาด เน้นใช้กลไกพื้นที่เฝ้าระวัง ตรวจตรา และป้องปรามผู้ทีมีพฤติกรรมเสี่ยงก่อนออกนอกพื้นที่ รวมถึงเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุให้สามารถออกปฏิบัติงานทันที เพื่อให้ผู้ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด
สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 3 วัน ของการรณรงค์ (10 – 12 เม.ย. 69) เกิดอุบัติเหตุรวม 515 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวม 486 คน ผู้เสียชีวิต รวม 95 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 30 จังหวัด ซึ่ง ศปถ. ได้กำชับจังหวัด และกรุงเทพมหานครบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย ไม่จำหน่ายให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เด็ดขาด เน้นใช้กลไกพื้นที่เฝ้าระวัง ตรวจตรา และป้องปรามผู้ทีมีพฤติกรรมเสี่ยงก่อนออกนอกพื้นที่ รวมถึงเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุให้สามารถออกปฏิบัติงานทันที เพื่อให้ผู้ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด