ข่าวจริง! ราชกิจจาฯ ยกเลิกคำสั่ง ห้ามขาย เครื่องปรับอากาศ Coway รุ่น CAC18-ST02

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามขาย เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Coway รุ่น CAC18-ST02 จากคำสั่งเดิมที่สินค้าที่มีรังสี UVC ถูกสั่งห้ามขายชั่วคราว ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา พบว่า เป็นข้อมูลจริง
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกเลิกคำสั่ง ห้ามขาย เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Coway รุ่น CAC18-ST02 จากคำสั่งเดิมที่สินค้าที่มีรังสี UVC ถูกสั่งห้ามขายชั่วคราว ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากต้องตรวจสอบความปลอดภัยก่อนจำหน่าย ต่อมา บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการทดสอบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี UVC แล้ว และผลปรากฏว่าเครื่องปรับอากาศรุ่นดังกล่าว มีค่าการแผ่รังสีอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และสามารถจำหน่ายได้ตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่คำสั่งมีผลบังคับใช้ เป็นต้นไป
