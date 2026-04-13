สื่อนอกตีข่าว! เรือน้ำมัน ปตท.ของไทย ผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นชุดแรกหลังข้อตกลงหยุดยิง

สำนักข่าวรอยเตอร์ อ้างอิงข้อมูลการเดินเรือ ว่า พบเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษ (Supertanker) ซึ่งบรรทุกน้ำมันเต็มลำ จำนวน 3 ลำ ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา โดยหนึ่งในนั้นเป็นเรือเช่าเหมาลำโดย ปตท. บริษัทพลังงานแห่งรัฐของไทย
ทั้งนี้ เป็นความเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนจะเป็นเรือชุดแรกๆ ที่แล่นออกจากอ่าวเปอร์เซีย นับตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน
