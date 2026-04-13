เลือกตั้ง ปธน.เปรูวุ่น! "เคโกะ ฟูจิโมริ" มีคะแนนนำ แต่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งในการคว้าชัย

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงลิมา ประเทศเปรู เมื่อวันที่ 13 เม.ย. ว่า ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน หลังการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเปรูนั้น นางเคโกะ ฟูจิโมริ แคนดิเดตจากพรรคฝ่ายขวา มีคะแนนนำในการเลือกตั้งที่วุ่นวาย ท่ามกลางการบุกค้นของตำรวจ และการกล่าวอ้างเรื่องการทุจริต ก่อนการเลือกตั้งรอบที่สอง
เคโกะ วัย 50 ปี บุตรสารของนายอัลแบร์โต ฟูจิโมริ อดีตประธานาธิบดีเปรู ผู้เสื่อมเสียชื่อเสียง มีคะแนนเสียงนำอยู่ประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ แต่ดูเหมือนว่าเธอจะได้รับคะแนนเสียงไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ที่จำเป็นสำหรับการชนะอย่างเด็ดขาด และค่อนข้างแน่นอนว่า ต้องแข่งขันต่อในการเลือกตั้งรอบสอง กับผู้สมัครอีกหลายคนที่มีคะแนนสูสีกันในอันดับสอง
