ฟิลิปปินส์ขีดเส้นตาย ‘เมตา’ ควบคุมเนื้อหาเท็จ ลดความตื่นตระหนกบนแพลตฟอร์ม

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ วันนี้ (13 เม.ย.) ว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งให้เมตาดำเนินมาตรการภายใน 7 วัน เพื่อควบคุมการเผยแพร่เนื้อหาเท็จ และเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกบนแพลตฟอร์ม โดยเตือนว่า อาจมีการดำเนินคดีทางกฎหมาย หากบริษัทไม่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว
สำนักงานสื่อสารของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ระบุในแถลงการณ์ว่า รัฐบาลได้ระบุเนื้อหาที่เป็นอันตรายหลายประเภท ซึ่งกำลังถูกเผยแพร่ทางออนไลน์ รวมถึงเอกสารปลอมเกี่ยวกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินันด์ มาร์กอส จูเนียร์ ผู้นำฟิลิปปินส์ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล
