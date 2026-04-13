ฟิลิปปินส์ขีดเส้นตาย ‘เมตา’ ควบคุมเนื้อหาเท็จ ลดความตื่นตระหนกบนแพลตฟอร์ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ วันนี้ (13 เม.ย.) ว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งให้เมตาดำเนินมาตรการภายใน 7 วัน เพื่อควบคุมการเผยแพร่เนื้อหาเท็จ และเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกบนแพลตฟอร์ม โดยเตือนว่า อาจมีการดำเนินคดีทางกฎหมาย หากบริษัทไม่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว

สำนักงานสื่อสารของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ระบุในแถลงการณ์ว่า รัฐบาลได้ระบุเนื้อหาที่เป็นอันตรายหลายประเภท ซึ่งกำลังถูกเผยแพร่ทางออนไลน์ รวมถึงเอกสารปลอมเกี่ยวกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินันด์ มาร์กอส จูเนียร์ ผู้นำฟิลิปปินส์ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล