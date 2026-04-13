ผู้ว่าฯ เชียงใหม่นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่เมืองเชียงใหม่ ครบรอบ 730 ปี

วันนี้ (13 เม.ย.) นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 120 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงวันขึ้นปีใหม่เมืองเชียงใหม่ ครบรอบ 730 ปี
กิจกรรมทำบุญครั้งสำคัญนี้ เป็นหนึ่งในไฮไลต์ของประเพณี “ปี๋ใหม่เมือง” ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต ความศรัทธา และวัฒนธรรมอันงดงามของชาวล้านนา โดยพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจกันนำอาหารคาวหวาน ข้าวสาร และเครื่องไทยธรรม มาร่วมใส่บาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
