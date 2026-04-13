ภูเก็ตงดบริการน้ำเล่นสงการนต์ 13 เม.ย.นี้ เหตุระดมน้ำคุมไฟไหม้บ่อฝังกลบขยะ

เทศบาลนครภูเก็ต ประกาศหยุดให้บริการน้ำ สำหรับเล่นน้ำช่วงเทศสงกรานต์ในวันนี้ (13 เม.ย.) เนื่องจากมีความจำเป็นต้องนำรถบรรทุกน้ำทั้งหมดไปใช้ในภารกิจเร่งด่วน เพื่อเข้าควบคุมเหตุไฟไหม้บ่อฝังกลบขยะของเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวานนี้
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กำลังเร่งนำเครื่องจักรหนักเข้าปรับพื้นที่และระดมฉีดน้ำสกัดเพื่อควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด พร้อมประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว ให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองและควันพิษ
