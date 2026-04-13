เงินบาทก่อนสงกรานต์ อยูู่ที่ 31.87 บาท/ดอลลาร์ฯ แข็งค่าสุดในรอบเกือบ 1 เดือน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานสถานการณ์เงินบาท ก่อนสงกรานต์ 2569 ว่า ค่าเงินบาททยอยแข็งค่าผ่านแนว 32.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ไปทำสถิติแข็งค่าสุดในรอบเกือบ 1 เดือน อยูู่ที่ 31.87 บาทต่อดอลลาร์ฯ สอดคล้องกับทิศทางการแข็งค่าของสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชียที่ได้รับอานิสงส์จากการปรับตัวลงของราคาน้ำมันในตลาดโลก
ทั้งนี้ คาดหวังว่า สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจทยอยคลี่คลายลง หลังสหรัฐฯ อิหร่าน และพันธมิตรของทั้ง 2 ฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว เพื่อเปิดทางไปสู่ขั้นตอนเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ทั้งนี้ คาดหวังว่า สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจทยอยคลี่คลายลง หลังสหรัฐฯ อิหร่าน และพันธมิตรของทั้ง 2 ฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว เพื่อเปิดทางไปสู่ขั้นตอนเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลาง