กทม.รับเทศกาลสงกรานต์ 2569 ด้วยแนวทางจัดการขยะรูปแบบใหม่

นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืน กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร รับเทศกาลสงกรานต์ 2569 ด้วยแนวทางจัดการขยะรูปแบบใหม่ โดยชวนประชาชนนำปืนฉีดน้ำพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ ผ่านการรีไซเคิลและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะฝังกลบ และลดการใช้พลังงานในกระบวนการจัดการขยะของเมือง
ทั้งนี้ เปิดรับปืนฉีดน้ำพลาสติกทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นของเก่าหรือของใหม่ รวมถึงชิ้นที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นน้ำมันแนฟทา ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเม็ดพลาสติก ก่อนนำไปขึ้นรูปเป็นสินค้าใหม่ เช่น เก้าอี้ ภาชนะใส่ของ กระถางต้นไม้ เส้นใยเสื้อผ้า และชิ้นส่วนพลาสติกอื่นๆ ต่อไป
ทั้งนี้ เปิดรับปืนฉีดน้ำพลาสติกทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นของเก่าหรือของใหม่ รวมถึงชิ้นที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นน้ำมันแนฟทา ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเม็ดพลาสติก ก่อนนำไปขึ้นรูปเป็นสินค้าใหม่ เช่น เก้าอี้ ภาชนะใส่ของ กระถางต้นไม้ เส้นใยเสื้อผ้า และชิ้นส่วนพลาสติกอื่นๆ ต่อไป