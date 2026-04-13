อิหร่านโต้กลับสหรัฐฯ การเคลื่อนไหวในช่องแคบฮอร์มุซ เท่ากับติดวังวนมรณะ

กองทัพเรือแห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่าน ออกแถลงการณ์เตือนว่า การเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดในช่องแคบฮอร์มุซจะทำให้ศัตรูต้องติดอยู่ใน วังวนมรณะ
ทั้งนี้ สื่อในเครือของ IRGC รายงานแถลงการณ์ซึ่งระบุว่า ขณะนี้โดรนของอิหร่านกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ในช่องแคบแบบเรียลไทม์ พร้อมเสริมว่า การเคลื่อนไหวทั้งหมดในพื้นที่ดังกล่าว อยู่ภายใต้การควบคุมโดยสมบูรณ์ของกองทัพอิหร่าน
แถลงการณ์ตอบโต้ดังกล่าว มีขึ้นเพียงไม่นานหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่า กองทัพเรือสหรัฐฯ จะเริ่มดำเนินการปิดกั้นเรือทุกลำที่พยายามเดินทางเข้าหรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซ โดยระบุว่ามาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ทันที
