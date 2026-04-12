รมว.พม.มอบของขวัญสงกรานต์ช่วยกลุ่มเปราะบาง-ผู้มีรายได้น้อย ให้มีบ้านง่ายขึ้น ลดสูงสุด 20% - ผ่อนยาว 40 ปี

นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า ตามที่ ตนได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้หน่วยงานต่างๆ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินการช่วยเหลือค่าครองชีพจากสถานการณ์วิกฤตพลังงาน สำหรับพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายโดยด่วน ในส่วนของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง พม. มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ขณะนี้ มีการขยายโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร โดยมุ่งลดข้อจำกัดด้านราคา การเงิน และสินเชื่อ ด้วยแคมเปญ "สงกรานต์อุ่นใจ มีบ้านใหม่กับ กคช. 2026" ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2569 โดยนำโครงการพร้อมอยู่กว่า 60 โครงการทั่วประเทศ อาทิ
1) บ้านเอื้ออาทร อาคารแนวราบ ราคา 390,000 บาทต่อหน่วย 2) อาคารชุดขนาด 24 ตารางเมตร (เฉพาะชั้น 3-5) ราคา 250,000 บาทต่อหน่วย และ 3) อาคารชุดขนาด 33 ตารางเมตร (เฉพาะชั้น 3-5) ราคา 390,000 บาทต่อหน่วย มาปรับลดราคาสูงสุด 20% พร้อมเงื่อนไขพิเศษ วางมัดจำเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท , อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.50% และผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี นอกจากนี้ ไม่มีการตรวจเครดิตบูโรสำหรับบางโครงการ , มีการคืนเงินมัดจำในกรณีไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ และมีการเชื่อมโยงกับโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (คบส.) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ กระทรวง พม. มีความมุ่งมั่นในการเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางสามารถมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานเป็นของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคง
อย่างไรก็ตาม พี่น้องประชาชนผู้สนใจที่อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ กระทรวง พม. ด้วยแคมเปญ "สงกรานต์อุ่นใจ มีบ้านใหม่กับ กคช. 2026" ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2569 สามารถจองที่อยู่อาศัยผ่านเว็บไซต์ House.nha.co.th และ เฟซบุ๊กแฟนเพจ NHA_Marketing หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615 , 0 2351 6944 , 0 2351 6441, 0 2351 6186 และ 0 2351-6242