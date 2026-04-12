อช.ทับลาน สนธิกำลังสกัดไฟป่ารอยต่อเขาตะแว้ พบเสียหายกว่า 50 ไร่ คาดเกิดจากลักลอบเผาป่า

นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน รายงานเหตุการณ์การเข้าควบคุมไฟป่าบริเวณรอยต่อพื้นที่อุทยานฯ หลังได้รับแจ้งเหตุจากเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า (อส.อส.) บ้านทุ่งแฝก เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 เวลา 18.45 น. โดยกลุ่มอาสาสมัครพบกลุ่มควันไฟบริเวณประปาเขาตะแว้ (ตรงข้ามทางเข้าวัดทุ่งแฝก) หมู่ 3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
เมื่อได้รับแจ้งเหตุ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า ร่วมกับเครือข่าย อส.อส. เข้าตรวจสอบพื้นที่พิกัด UTM 47P 812290E 1567536N ในทันที โดยจุดเกิดเหตุพบไฟกำลังลุกไหม้ทุ่งหญ้าบริเวณรอยต่อเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เจ้าหน้าที่จึงเร่งระดมกำลังสกัดเพลิงเพื่อทำแนวกันไฟและป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ป่าชั้นใน จนกระทั่งสามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จในเวลา 21.30 น. จากการสำรวจพื้นที่พบความเสียหายรวมประมาณ 50 ไร่ สันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการลักลอบเผาป่าเพื่อให้พื้นที่โล่งเตียน
การปฏิบัติงานในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นย้ำความสำคัญในการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งสั่งการให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้กระทำผิด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้ยกระดับการเฝ้าระวังไฟป่าอย่างสูงสุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้และป้องกันเหตุอันตรายต่อประชาชน
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติทับลานจึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดการจุดไฟเผาป่าหรือพื้นที่รอยต่อโดยเด็ดขาด เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งอาจทำให้ไฟลุกลามจนสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศและทรัพย์สินของทางราชการได้ หากพบเห็นเหตุไฟป่าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าดำเนินการได้ทันที