มทภ.4 ลงพื้นที่ชายแดนใต้ตรวจเข้มจุดบริการประชาชน สร้างความปลอดภัยรับสงกรานต์

วันนี้ (12 เม.ย.) พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงวันหยุด เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 ณ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จุดบริการประชาชนเกาะสะบ้า และจุดพักรถหาดสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา, จุดตรวจดอนรัก อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี, จุดตรวจที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และด่านตรวจท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เป็นการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ของ “จุดตรวจความมั่นคง/ด่านตรวจความมั่นคง” ในพื้นที่ให้เป็นจุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รองรับพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนหนาแน่นกว่าปกติ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้
ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้กำลังใจพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ที่เสียสละดูแลความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาว พร้อมเน้นย้ำมาตรการในการคัดกรองบุคคล รวมถึงยานพาหนะที่สัญจรไป-มาในพื้นที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ตลอดจนกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พี่น้องประชาชน ปฏิบัติตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัดตลอดการปฏิบัติงาน ก่อนจะมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจดังกล่าว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่อไป