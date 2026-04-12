สนว.แจ้งกำหนดการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว 13-15 เม.ย.

สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังนี้
วันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๙
• เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
• เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร ได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (จุดคัดกรองปิดเวลา ๑๖.๐๐ น.)
• เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. (จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน ปิดเวลา ๑๙.๐๐ น.)
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๙
• เข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดรได้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยเข้าทางประตูสวัสดิโสภา
• งดเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตลอดทั้งวัน
• งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตลอดทั้งวัน
โปรดแต่งกายสุภาพ – เข้าปราสาทพระเทพบิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง