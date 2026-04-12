คืบเหตุไฟไหม้โรงงานน้ำตาลพิมาย ล่าสุดคุมเพลิงอยู่ในวงจำกัดได้แล้ว

เพจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โพสต์ระบุว่า วันที่ 12 เม.ย.69 ปภ.อัปเดตสถานการณ์ไฟไหม้โรงงานน้ำตาลพิมาย จ.นครราชสีมา ล่าสุดเวลา 15.00 น. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์ความคืบหน้า ทีมปฏิบัติการในพื้นที่สามารถควบคุมเพลิงอยู่ในวงจำกัดได้แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างบริหารจัดการ
จากการตรวจสอบพบว่า เหตุเพลิงไหม้เกิดจากจากการสะสมความร้อนของกากอ้อยจากสภาพอากาศที่ร้อนและลุกไหม้เอง เบื้องต้นพื้นที่เสียหายประมาณ 45 ไร่ จังหวัดนครราชสีมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมาและทางทีมปฏิบัติการในพื้นที่ ยังคงตรึงกำลังจัดการสถานการณ์จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ และตรวจความเสียหายต่อไป