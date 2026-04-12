ปลัด คค.ลงพื้นที่ตรวจจุดพักรถมอเตอร์เวย์ M6 เน้นย้ำอำนวยความสะดวก ปชช.ตลอดเส้นทาง

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 บนมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา พร้อมมอบขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะฯ ได้ตรวจความพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งจุดคัดกรองยานพาหนะ จุดให้บริการประชาชน จุดพักรถชั่วคราว และการบริหารจัดการจราจรตลอดสายทาง โดยได้ตรวจเยี่ยม 2 จุดหลัก ได้แก่ จุดคัดกรอง M6 ตอน 2 (ฝั่งตะวันออก) บางปะอิน และ จุดพักรถทับกวาง
ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงคมนาคมได้ให้นโยบายด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน ภายใต้แนวคิดการรณรงค์ของกระทรวงคมนาคม “ออกเวลาไหนก็ถึงบ้านเหมือนกัน Smart Travel Songkran 2569” และกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวันหยุดยาว ซึ่งมีส่วนสำคัญในการลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้เปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ตลอดสาย ระยะทางรวม 196 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 10 – 19 เมษายน 2569 โดยไม่เสียค่าผ่านทาง เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางของประชาชน บรรเทาความแออัดบนถนนมิตรภาพและถนนพหลโยธิน และเพิ่มทางเลือกในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างสะดวกและปลอดภัย
ประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง