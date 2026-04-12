ทล.เผยวันแรกสงกรานต์ภาพรวม M6 ช่วยแบ่งเบาการจราจรสายหลักกว่า 50%

วันนี้ (12 เม.ย.) กรมทางหลวง สำนักอำนวยความปลอดภัยเปิดเผยว่า ปริมาณจราจรจากการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา ในวันที่ 11 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นเทศกาลสงกรานต์ พบว่ามีปริมาณจราจรใช้เส้นทางอย่างต่อเนื่อง และสามารถช่วยแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงสายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับปริมาณจราจรบน มอเตอร์เวย์ M6 ในแต่ละช่วง มีรายละเอียดดังนี้
ช่วงบางปะอิน – หินกอง มีปริมาณจราจรขาออกจำนวน 60,610 คัน โดยเปิดให้บริการเฉพาะทิศทางขาออก สามารถช่วยแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 1 ได้ถึงร้อยละ 42
ช่วงหินกอง – ปากช่อง มีปริมาณจราจรขาออกจำนวน 63,714 คัน โดยเปิดให้บริการเฉพาะทิศทางขาออก สามารถช่วยแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 ได้ถึงร้อยละ 47
ช่วงปากช่อง – นครราชสีมา มีปริมาณจราจรขาออกจำนวน 60,219 คัน สามารถช่วยแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 ได้ถึงร้อยละ 47
ขณะที่ขาเข้า มีปริมาณจราจรจำนวน 9,838 คัน สามารถช่วยแบ่งเบาปริมาณจราจรได้ร้อยละ 33 จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 มีส่วนสำคัญในการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรบนทางหลวงสายหลัก และเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง
ทั้งนี้ กรมทางหลวงยังคงติดตามและบริหารจัดการจราจรอย่างใกล้ชิด พร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยสูงสุด