‘ส.ส.กมลศักดิ์’เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ‘ด.ต.หริรักษ์’ สูญเสียดวงตา 1 ข้าง จากเหตุลอบยิง

นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.เขต 5 จ.นราธิวาส พรรคประชาชาติ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ด.ต.หริรักษ์ หีมมิหน๊ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุลอบยิง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 โดยกระสุนถูกที่ดวงตา ส่งผลให้ต้องสูญเสียดวงตาไป 1 ข้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพักฟื้น
นายกมลศักดิ์ ได้โพสต์ภาพการเข้าเยี่ยมผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมระบุว่า ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจ และขอให้พี่น้องร่วมกันดุอาอ์ให้ ด.ต.หริรักษ์ (แบต้อง) ซึ่งแม้จะสูญเสียดวงตาไป 1 ข้าง แต่ยังคงมีขวัญกำลังใจที่ดี
ขณะเดียวกัน นายอุชลัมห์ (แบลัง) คนขับรถ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกัน ได้รับการผ่าตัดดามเหล็กที่ไหล่ขวา และอยู่ระหว่างการพักฟื้นเช่นกัน
ทั้งนี้ มีการขอให้พี่น้องประชาชนร่วมส่งกำลังใจและขอดุอาอ์ให้ทั้งสองท่านผ่านพ้นบททดสอบครั้งนี้ไปได้ด้วยดี