ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เป็นประธานงาน“สงกรานต์สนุกฉ่ำใจ ห่มสไบไปสีลม”

วันนี้ (12 เม.ย.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานงานกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ถนนสีลม “สงกรานต์สนุกฉ่ำใจ ห่มสไบไปสีลม” หรือ “Songkran Silom Splash Out with Thai Culture 2026” ซึ่งสำนักงานเขตบางรัก ร่วมกับคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตบางรัก (คคพ.เขตบางรัก) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการย่านสีลมจัดขึ้นเพื่อสร้างสีสันและสืบสานวัฒนธรรมไทย ห่มสไบใส่ยีนส์ สนุกสนานกับขบวนกลองยาว ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักบนถนนสีลม และร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปบนรถบุปผชาติเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเทศกาลสงกรานต์ถนนสีลม ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2569 เวลา 13.00-21.00 น. ตั้งแต่แยกศาลาแดง-แยกนรารมย์
กิจกรรมประกอบด้วย Amazing Bangkok Songkran Parade 2026 ขบวนพาเหรด และฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอดทั้ง 3 วัน โดยในวันที่ 12 เมษายน 2569 ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปรับสิริมงคลบนรถบุปผชาติ ขบวนพาเหรดเปิดงาน Soft Power ไทยห่มสไบเล่นน้ำ นำโดยขบวนกลองยาว เริ่มขบวนหน้าอาคารพาร์คสีลม (Park Silom) และในวันที่ 14 เมษายน 2569 พบกับขบวน Amazing Bangkok Parade Songkran 2026 จาก LGBTQ+ ทั่วโลก โดยปิดการจราจรถนนสีลมทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกศาลาแดง-แยกนรารมย์ (ถนนสีลมตัดกับถนนนราธิวาสฯ) ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2569 เวลา 13.00-21.00 น.